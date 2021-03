Leonardo DiCaprio: Freundin soll schwanger sein

Verdächtige Fotos

Der Schauspieler und seine Freundin Camila Morrone sollen die Corona-Pandemie genutzt haben, um an ihren Zukunftsplänen zu arbeiten. „Leo und Camila erwarten ein Baby. Die Schwangerschaft ist noch in einem frühen Stadium, sie wollen noch warten, bis sie sie es in der Öffentlichkeit preisgeben, aber ihre Familie und Freunde sind bereits eingeweiht“, wird ein Insider zitiert. Und tatsächlich könnte Morrone auf aktuellen Fotos, die sie in einem schwarzen Kleid und mit einer grünen Strickjacke zeigen, ein kleines Babybäuchlein verstecken.