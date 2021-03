Tennis-Spektakel in Madrids Fußball-Tempel

Federer gönnt nach dem Comeback-Aus in Doha seinem Körper eine Pause, wird wie Nadal nicht in Miami aufschlagen. Auch Monte Carlo ist für „König“ Roger keine Option. Kehrt Federer erst im Sommer in Wimbledon auf Rasen in den Zirkus zurück? „Roger wird im August 40. Er wird keine Fehler mehr machen“, behauptet sein langjähriger Kumpel Stefan Koubek.