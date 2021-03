Kössen: Junges Quartett stahl Spirituosen in Hotel

Am vergangenen Wochenende drangen vorerst unbekannte Täter in ein Hotel in Kössen ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus, beschädigten im Schankbereich eine Videoüberwachungskamera und stahlen Spirituosen. Nun konnte die Polizei die Täter ausforschen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Mädchen und zwei Burschen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren.