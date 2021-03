Mirjam Puchner: „Das hat mich geärgert“

„Die Lockerheit hat zum Teil gefehlt“

Von Siegen war sie heuer jedoch ein Stück entfernt. So fällt die Bilanz zwiespältig aus. „In den Endwertungen ist mir zwar ein Schritt nach vorne gelungen. Aber ich habe in den Rennen zu selten abgerufen, was ich drauf habe, was ich im Training zeige. Das hat mich geärgert.“ Woran lag das? „Zum Teil hat die Lockerheit gefehlt. Vielleicht habe ich oft auch selbst zu viel von mir erwartet.“ Wie bei der WM in Cortina, wo sie eine Bestzeit und Platz drei im Training einfuhr - im Rennen wurde es Rang elf.