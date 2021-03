Anrainer leben in Angst vor dem „Pool-Juristen“

Hohe Wellen schlägt der in Bau befindliche Pool auf einem Hanggrundstück in einer Kleingartensiedlung in Hernals (die „Krone“ berichtete). Bei einem Lokalaugenschein in der Siedlung wird eines klar: Die Bewohner leben in ständiger Angst vor einem etwaigen Hangrutsch und Repressalien durch den Bauherrn.