Zwischen Neustart und leisem Abschied

Startschuss in die neue Rad-Saison! Mit den Straßenrennen der Bundesliga in Leonding sowie dem Mountainbike-Ligaauftakt in Langenlois beginnt am Sonntag in Österreich wieder der Kampf um die Sekunden. Während es für den Großteil des heimischen Trosses der Auftakt in eine Saison mit hoffentlich vielen Veranstaltungen ist, nimmt ein steirischer Top-Rad-Athlet am Wochenende leise Abschied. Stephan Rabitsch (Felbermayr Wels) wird ein letztes Mal fahren. Der Steirer sattelte vom Rennrad berufsbedingt auf Skier um.