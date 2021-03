Wolfsgraben: Einsames Äffchen findet Glück

Ehe er jedoch im Wienerwald die Annehmlichkeiten einer artgerechten Haltung genießen konnte, sah der Alltag des kleinen Affen recht trist aus. Er wurde in Wien ganz allein in einer Wohnung gehalten. „Mit der Geschlechtsreife stellten sich naturgemäß Probleme ein, und der Besitzer wollte das Tier loswerden“, berichtet Gabriele Wodak. Doch kein Zoo erklärte sich bereit, das Äffchen aufzunehmen – und so landete es auf dem Gnadenhof in Wofsgraben: „Hier ist ,Herr Nilson‘ mit seiner neuen Partnerin ,Anika‘ recht glücklich“, schildert die Tierpark-Chefin.