17 Monate mit Kunstherz: Neues Herz für Buben (7)

In Italien hat ein siebenjähriger Bub eine Herztransplantation erhalten, nachdem er 17 Monate lang von einem künstlichen Herzen am Leben gehalten wurde. Wie das Regina-Margherita-Krankenhaus in Turin mitteilte, sei der junge Patient nach 525 Tagen Aufenthalt in der Einrichtung „erfolgreich operiert“ worden. Das Kind wurde demnach vor ein paar Tagen entlassen.