„Wenn das Herz mit dem Garteln verbunden ist.“

Tomaten, Gurken, Zucchini, Radieschen, Kürbis und vieles mehr baut Hannah Millner aus St. Andrä im Lavantal an. „Ich freue mich über den Wachstumsprozess, den die Pflanzen bis zur reifen Frucht erleben“, so Hannah. Doch den grünen Daumen hat die Lavantalerin noch nicht so lange: „Garteln war nie eines meiner liebsten Hobbys. Man macht sich dabei die Hände schmutzig und verbingt Stunden damit, dem Gemüse die perfekten Lebensbedingungen zu bieten.“ Letzten Sommer packte sie dann die Gartenlust.