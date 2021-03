„Klar, uns ist ein Stein vom Herzen gefallen“

Die McIlvane-Crew ist doch noch in den Play-offs angekommen! Nach zwei bösen Niederlagen setzten die Eisbullen endlich ihre Hörner auf, wiesen Dornbirn in der Eisarena nach klarer Steigerung 4:1 in die Schranken. „Wir sind froh, dass wir zurück in der Serie sind – aber es ist erst das 1:2“, betonte Kapitän Tom Raffl.