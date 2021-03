Kraftwerke „made in Tirol“ in Japan eingesetzt

Selbst in der Techniknation Japan wird teils auf Tiroler Handwerk gesetzt: Die Firmen Maschinenbau Unterlercher und Elektro Bischofer kooperieren beim Bau von Kleinkraftwerken, die hauptsächlich in Reisfeldern eingesetzt werden. Sie kommen in Japan auch deshalb gut an, weil erneuerbare Energien gefördert werden.