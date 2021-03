Drogenbande lieferte „Bestellungen“ per Taxi aus

Unterhändler schlossen sich an

Ab zumindest September 2020 bildete sich um den 21-Jährigen eine kriminelle Vereinigung, als sich der 17-Jährige und der 18-Jährige als Unterhändler zum Suchtgifthandel anschlossen. Die Wohnungen der beiden in einer Wohnhausanlage wurden zur Lagerung und Abwicklung von Drogengeschäften genutzt. Am 13. November 2020 wurde der 25-Jährige aus einer Strafhaft entlassen und trat bereits fünf Tage später als Beitragstäter an einem 500 Gramm Cannabiskraut-Geschäft unter Beteiligung des 21-Jährigen und des 18-Jährigen in Erscheinung.