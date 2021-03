Wien-Wahl: Strache soll Spende verschleiert haben

Einen Zusammenhang gebe es laut der Anzeige auch mit jenem serbischen Hersteller für Maskenvlies, an dem Strache beteiligt ist. Die 600.000 Euro könnten direkt in dieses Engagement geflossen sein, wird in der Sachverhaltsdarstellung spekuliert. Der Unternehmer, der gespendet hatte, will nun angeblich sein Geld zurück, da der Betrag nicht in den - letztlich erfolglosen - Wien-Wahlkampf geflossen sei.