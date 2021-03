Reisetätigkeit der Regierung deutlich gebremst

Gesonderte Kritik übt Rauch am im Umweltministerium angesiedelten ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner. Dieser sei nämlich mehrmals im Jahr per Flugzeug in seine Heimat Vorarlberg gereist. Die 22 Kurzstreckenflüge sollen rund 8000 Euro ausgemacht haben. Rauch fordert nun alle Ministerien auf, ihre Flugkosten zu senken.