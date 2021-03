Anschober fordert „gesamteuropäisches Vorgehen“

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete sich am Montag in dieser Sache wie folgt zu Wort: „Bis heute gibt es keinen Beweis, dass die Vorfälle durch den Impfstoff verursacht wurden, und es ist wichtig, dass die Impfkampagnen fortgesetzt werden, sodass wir Leben retten und schwere Erkrankungen wegen des Virus verhindern können“. Am Dienstag werden sich Impf-Experten der WHO mit Vertretern der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) über das Vakzin von AstraZeneca beraten.