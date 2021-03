Aus für Zigaretten auf dem Spielplatz

Ohne Rauch geht’s auch! Dieses Motto fordert die VP in Bruck an der Leitha auf allen öffentlichen Spielplätzen in der Stadt. Denn immer wieder langen Beschwerden besorgter Eltern ein. Schon in der April-Sitzung des Gemeinderates könnte die neue Regelung – samt entsprechenden Strafen – beschlossen werden.