FPÖ nach Gipfel: Lockdown im April wahrscheinlich

Eine Absage habe es auch für Sonder-Impfprogramme wie im Tiroler Bezirk Schwaz gegeben, so Hofer. Was den Impfstoff von AstraZeneca angehe, so stehe dieser in Österreich „unter Beobachtung“, man wolle aber an dem Vakzin festhalten. Lockerungen plane die Regierung laut FPÖ „möglicherweise bei der Quarantäne für Menschen, die aus bestimmten Ländern oder Regionen wieder nach Österreich zurückkommen“.