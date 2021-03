Plus 94 Patienten auf Corona-Normalstationen

Die 1896 Neuinfektionen bedeuten den zweithöchsten Wert an einem Montag in diesem Jahr. Bisher gab es in Österreich 495.464 positive Testergebnisse. Seit Sonntag starben weitere 19 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Mit Stand Montag, 9.30 Uhr, waren österreichweit 8892 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben, 459.288 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1759 Personen in Spitalsbehandlung, davon 364 auf Intensivstationen.