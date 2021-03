Drama: Di Maria ausgeraubt, Familie war zu Hause

Ein seltenes Szenario spielte sich am Sonntag im Parc des Princes in der 62. Minute ab. PSG-Sportdirektor Leonardo kam runter zur Bank, um mit Trainer Mauricio Pochettino zu reden, daraufhin wechselte dieser den argentinischen Star Angel di Maria aus. Er legte ihm die Hand auf die Schulter und erklärte seinem Spieler, dass bei ihm eingebrochen wurde und seine Familie zu Hause war. Die Angst sah man in den Augen von Di Maria. Denn das passierte ihm nicht zum ersten Mal, zuletzt wurde 2015 in Manchester bei ihm eingebrochen.