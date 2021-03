Der digitale Freizeit-Planer hat den Überblick

Bei einem Feierabendbier hatte Harald Eriksson seinem damaligen Kollegen davon erzählt, dass es in Sachen Freizeitaktivitäten so mühsam ist, einen guten Überblick zu bekommen. Schnell hatte der 35-Jährige aus Nußbach, der an der Fachhochschule in Wels Innovations- und Produktmanagement studiert hatte, Christian Marschalek, Absolvent der Fachhochschule in Steyr, überzeugt. Seither stecken die beiden abseits des Jobs viel Freizeit in die Entwicklung von maptivity.