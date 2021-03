Zwei Männer bei Crash in der Steiermark getötet

In einem Kleinwagen wurden der 35-jährige Lenker und der 39-jährige Beifahrer im Wrack eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Beim zweitbeteiligten Fahrzeug handelte es sich um einen Kleintransporter, wobei der 54-jährige Lenker und seine 10-jährige Tochter, ebenfalls aus dem Bezirk Voitsberg, schwer verletzt wurden. Beide wurden von einem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.