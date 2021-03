Erste Stadtbahn rollt 2027 über Gleise

Der Bund beteiligt sich, wie bereits berichtet, mit 50 Prozent an den Kosten von rund 540 Millionen Euro. Im Gegenzug gab LH Thomas Stelzer grünes Licht für die 1-2-3-Ticket-Einführung im Land ob der Enns. Und das, obwohl man in der Vergangenheit das grüne Prestige-Projekt eher skeptisch beäugt hatte. Aber in einem Vier-Augen-Gespräch konnten der Landeshauptmann und die Ministerin die letzten Stolpersteine aus der Welt schaffen, und die Stadtbahn inklusive attraktivem Ticket – Details werden bis 30. April ausverhandelt – auf Schiene bringen.