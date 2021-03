Corona-Hilfen: 1116 Betrugsversuche verhindert

Seit Anfang der Krise helfe man so rasch wie möglich und so kulant wie nötig, so Finanzminister Blümel (ÖVP) in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Wenn sich einige wenige während der Krise aber auf Steuerzahler-Kosten bereichern, gebe es „kein Verständnis“. Deshalb habe man in Österreich von Beginn an Maßnahmen gesetzt. Laut Finanzministerium werden täglich 118.000 Anliegen bearbeitet.