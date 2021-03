AK ortet Schieflage zugunsten der Unternehmen

Unter „Steuergeschenke für Unternehmen“ subsumiert die AK den Verlustrücktrag (3 Milliarden Euro), die Senkung der Umsatzsteuer mit knapp 2,5 Milliarden und das Gastropaket mit rund einer Milliarde Euro. In Summe entfallen damit auf diese Kategorie 6,5 Milliarden Euro bzw. 15,6 Prozent des vom Staat lockergemachten Geldes. Deutlich weniger (2,16 Milliarden Euro bzw. 5,2 Prozent) wurden demnach für Selbstständige, Freiberufler und kleine Betriebe bereitgestellt. Noch nicht eingerechnet in die Analyse seien „viele Milliarden Euro an Steuerstundungen, Garantien und Haftungen“, obwohl zu erwarten sei, dass ein Teil davon schlagend werde.