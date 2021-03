EU bekommt kein AstraZeneca mehr aus den USA

Der weltweite Kampf um Impfstoffe geht in die nächste Runde: Die USA haben einen Auslieferungsstopp in die EU angekündigt. „Die USA haben uns mitgeteilt, dass sie auf keinen Fall AstraZeneca-Impfungen an die EU ausliefern werden“, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen in die Verhandlungen involvierten Beamten. Dabei ist das Vakzin in den USA noch gar nicht zugelassen.