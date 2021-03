Bürgermeister von Absam tritt mit Ende März zurück

„Meine persönliche Entscheidung ist wohl vorbereitet, reiflich überlegt und endgültig“, so Guggenbichler am Donnerstag in einer Aussendung. Zukünftig wolle er sich anderen Interessen widmen, mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. „Und auch politisch halte ich es für gut, wenn nach so langer Zeit andere, neue Besen kehren“, erklärt der Absamer seine Beweggründe.