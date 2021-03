NÖ: Nächste Anmelderunde für Impfung am Freitag

Slots werden je nach Impfstoff-Lieferzusage „Zug um Zug erweitert“

Die nunmehr zur Verfügung stehenden 50.000 Zeit-Slots würden je nach Impfstoff-Lieferzusage „Zug um Zug erweitert“, sagte Spielbichler. Geplant ist, eine Überfülle an Impfterminen anzubieten. Diese sollen in den kommenden Wochen stets höher liegen als die Zahl der Menschen, die zu den zur Impf-Anmeldung zugelassenen Personengruppen zählen. „Ein nächster Schritt ist dann, dass wir mit den Alterskohorten nach unten gehen“, so der Sprecher.