Damit schmecken Eier noch besser

Das Ei gilt im Christentum als Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Daher wird es an Ostern in allen möglichen Formen verziert, dekoriert und verzehrt. Das Bemalen der Eier ist ein Brauch, der aus Armenien über den Mittelmeerraum bis zu uns nach Mitteleuropa kam und bis heute geblieben ist. Die Bemalungen und Verzierungen sind dabei völlig unterschiedlich - in Österreich setzt man auf einfärbige bunte Ostereier.