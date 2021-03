Schwer gezeichnet nach Schicht auf Covid-Station

Maßnahmen sollen verschärft werden

Die Corona-Lage in Italien hatte sich zuletzt wieder zugespitzt, die Regierung in Rom will daher auch neuerlich die Anti-Covid-Auflagen verschärfen. Zuletzt gab es 22.409 Neuinfektionen und 332 Todesopfer. Große Hoffnung wird derzeit vor allem auf die Impfkampagne gesetzt, bis Ende des Sommers rechnet das Land mit 80 Millionen Impfdosen.