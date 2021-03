14-Jähriger mit Rodel abgestürzt: Schwer verletzt

Zu einem schlimmen Unfall ist es Mittwochvormittag im Skigebiet Dreiländereck in Kärnten gekommen: Als eine 43 Jahre alte Frau mit ihrem 14 Jahre alten Sohn rodeln war, geriet der Bursche in einer Rechtskurve aus der Bahn und stürzte rund 20 Meter in steiles, felsiges Waldgebiet ab.