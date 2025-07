Meister-Tattoo! Graz geht Kärntnern unter die Haut

Zweitbester Wide Receiver der Liga

Mit sechs Saison-Touchdowns ist Kapellari der zweitbeste Wide Receiver der Liga. Damit zog er erneut das Interesse des ELF-Teams der Vienna Vikings auf sich. Schon im Vorjahr lief er in der höchsten europäischen Liga auf. „Sie haben mich auch heuer wieder gefragt. Aber ich habe abgesagt, muss bis September meine Bachelor-Arbeit schreiben“, so der Software-Entwicklungsstudent, der in der kommenden Saison ebenso das Trikot der Giants überstreifen wird. Auch, weil Sebastian Donesch, Quarterback von Zweitligist Carinthian Lions, nach Graz wechselt. „Mit ihm möchte ich zumindest noch eine Saison zusammenspielen“, grinst Kapellari.