Was sich mit Corona-Gesetzesnovelle wieder ändert

Diese gesetzlichen Änderungen dürften wieder für erhitzte Gemüter sorgen: Eine Gesetzesnovelle, die vom Gesundheitsministerium am Mittwochabend in Begutachtung geschickt wurde, sieht unter anderem das Wegfallen der Masken-Alternative für Testverweigerer beim Lehrpersonal und in der Beamtenschaft vor. Leichter verordnet werden können durch die Novelle auch Ausgangsbeschränkungen. Die Begutachtung läuft bis 9. März.