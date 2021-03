NEOS fordern Rücknahme der neuen Corona-Novelle

Die NEOS finden den Entwurf zur Novelle des Epidemiegesetzes und COVID-19-Maßnahmengesetzes so schlecht, dass sie eine komplette Rücknahme dieser Gesetzesvorlage fordern. „Hier werden die Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten. Diese Novelle muss zurück an den Start. Es gibt keine andere Möglichkeit“, sagte Verfassungssprecher Nikolaus Scherak am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitssprecher Gerald Loacker.