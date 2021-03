SPÖ will Blümel im Bundesrat befragen

Die SPÖ Burgenland will Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im Bundesrat zur Causa Commerzialbank Mattersburg (Cb) befragen. Bei der Sitzung am Donnerstag werde man eine dringliche Anfrage mit rund 30 Fragen einbringen, kündigten die burgenländischen Bundesräte Günter Kovacs und Sandra Gerdenitsch (beide SPÖ) am Mittwoch an. Damit hebe man den „Kriminalfall auf die Ebene, wo er hingehört, nämlich auf Bundesebene“, sagte Kovacs.