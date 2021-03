VKI & NÖ prüfen Klagen zu „Made in Austria“-Masken

Anders als etwa für Lebensmittel, gebe es derzeit keine klaren rechtlichen Vorgaben, sondern lediglich eine Judikatur, etwa im Zusammenhang mit irreführender Werbung, so Hirmka. Darauf verwies auch der Chef von Hygiene Austria, Tino Wieser (Bild unten), in einem Interview: „,Made in Austria‘ ist nicht klar geregelt. Hätte ich gewusst, was dabei rauskommt, hätte ich es mir gespart.“