In NÖ: Corona-Lage wird immer ernster

Vor allem an Schulen sind wieder vermehrt Cluster zu verzeichnen. Wie es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig heißt, sind in jeweils einer Volksschule in den Bezirken Bruck an der Leitha und Gänserndorf zuletzt größere Infektionsherde gemeldet worden, ebenso wie in der Daniel-Gran-Volksschule I in St. Pölten. 19 aktive Fälle werden dort derzeit gezählt. Zwei neue Fälle der gefährlichen Virusvariante aus Südafrika wurden gestern bekannt. Fast siebzig Prozent aller Neuansteckungen im Land sollen zudem bereits auf die britische Mutation zurückgehen.