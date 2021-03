Messi ist raus! Paris kickt den FC Barcelona k.o.

Auch in der zweiten Hälfte beschränkte sich PSG darauf, den Vorsprung zu verwalten, Barca strahlte aber nicht mehr die Gefährlichkeit der ersten 45 Minuten aus. Mit Ausnahme einer Chance von Messi, der am Fünfer am Abschluss gehindert wurde, war der spanische Vizemeister zumeist zahnlos. Damit ist Messi ebenso im Viertelfinale der „Königsklasse“ nicht mehr dabei wie Cristiano Ronaldo, der sich bereits am Dienstag mit Juventus gegen den FC Porto verabschiedet hatte.