Liverpool nach Sieg gegen Leipzig im Viertelfinale

Die Leipziger hätten dem BVB im Viertelfinale gern Gesellschaft geleistet, von einer Überraschung gegen Liverpool war man aber relativ weit entfernt. Die „Reds“ hatten schon in der ersten Hälfte die besseren Chancen - der für den angeschlagenen Roberto Firmino eingesetzte Diogo Jota scheiterte an RB-Keeper Peter Gulacsi (19., 41.) und traf das Außennetz (45.+1). Auch Mohamed Salah fand in Gulacsi seinen Meister (24.).