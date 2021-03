Champions League: Juventus - Porto LIVE ab 21 Uhr

Pirlo steht einigermaßen unter Druck, weil der zumindest auf nationaler Ebene erfolgsverwöhnte Serienmeister Juventus in der Meisterschaft mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand nur an der dritten Stelle liegt. Auch deshalb soll ein frühes Aus wie im vergangenen Jahr vermieden werden, als man sich im Achtelfinale verabschiedete. In den beiden Jahren davor hatte es auch nur bis zum Viertelfinale gereicht.