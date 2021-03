New Yorkerin findet Wohnung hinter Badezimmer

Eine New Yorkerin hat mit einer Serie von Videos auf TikTok für Spannung gesorgt: Die junge Frau hatte hinter ihrem Badezimmerspiegel ein Loch in der Wand entdeckt. Um herauszufinden, was sich genau hinter der geheimnisvollen Öffnung versteckt, stieg sie - nicht ganz ohne etwas Angst - in das unbekannte Terrain. Dahinter fand sie eine ungenutzte Wohnung vor. Und das ausgerechnet in einer Metropole, in der Wohnraum ohnehin sehr knapp ist …