Jeder dritte Profi nimmt vor Spielen Schmerzmittel

Quote im Pokal noch höher

Aus der Auswertung, die in der „Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin“ erschienen ist, geht hervor, dass in den drei Männer-Profiligen gleichermaßen viele Schmerzmittel genommen werden. Vor DFB-Pokalspielen liege die Quote bei 40 Prozent und damit deutlich höher. So hoch sei auch der Anteil bei Frauen; laut Studie nahmen vier von zehn Fußballerinnen Schmerzmittel. In den Junioren-Bundesligen seien es indes nur 14 Prozent.