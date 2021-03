Quarantäne wird auf 14 Tage verlängert

Auch ein Blick auf das Infektionsgeschehen zeigt: Das schnelle Finden und Absondern von Kontaktpersonen ist und bleibt einer der wichtigsten Parameter im Kampf gegen das Virus. Insgesamt 475 Neuinfektionen wurden am Montag wieder aus den heimischen Laboren vermeldet. Mehr als die Hälfte davon waren laut dem NÖ-Sanitätsstab zum Zeitpunkt ihres positiven PCR-Tests als Kontaktpersonen bereits in Quarantäne und konnten so keine weiteren Personen mit dem Virus infizieren.