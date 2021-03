Vizebürgermeister Opfer des heimtückischen Virus

Denn der Fleischer galt als kerngesund, Vorerkrankungen waren beim Vizebürgermeister der Gemeinde Pfaffenschlag im Waldviertel keine bekannt. „Er war sehr verlässlich und übernahm viele Aufgaben in der Gemeinde, egal ob als Ortsvorsteher, Abwassergenossenschaftsobmann oder vieles mehr“, ist Bürgermeister Willibald Pollak schwer bestürzt über das Ableben seines Stellvertreters zwischen in der Nacht auf Samstag. „Da sieht man einmal mehr: Corona ist sehr ernst zu nehmen. Keine Gaudi, wie manche bei uns glauben“, so Pollak. Weinberger war vierfacher Vater. Seine älteste Tochter wurde kürzlich zur Feuerwehrkommandantin gewählt, die jüngste geht noch ins Gymnasium.