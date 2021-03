Covid-Hotspots bekommen frühere Impfung

Dass vorerst nur die drei Hotspots durchgeimpft werden, stößt in den anderen Pongauer Gemeinden auf Verständnis. „Mich ärgert das nicht, dass andere vorgereiht werden. Wenn wir die Zahlen in den Hotspots nach unten drücken, sind wir als Tourismusregion schließlich alle näher an einer Öffnung dran“, sagt Anna Reitinger, Bürgermeisterin von Mühlbach am Hochkönig. Obwohl sich der Großteil der Bewohner im Pongau an die Corona-Maßnahmen hält, scheint es immer mehr schwarze Schafe zu geben.