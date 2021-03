Unheimlich

Jetzt pressiert es mit den vom Kanzler für den Sommer in Aussicht gestellten Impfungen. Nicht bloß wegen der körperlichen Gefährdung durch die Viruserkrankung. Mindestens so ernst ist die geistige Beeinträchtigung durch die Pandemie. Extremisten wie FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl könnten in ihrer Umnachtung noch einen Flächenbrand auslösen.