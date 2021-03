Säckeweise gestohlene Post in Wohnung entdeckt

Alles aufgerissen

Ins Auge fielen aufgerissene Postsendungen, teils wild verstreut und teils in Säcken. Weihnachtsbriefe mit offenbar verschwundenen Geldbeigaben, per Einschreiben versendete Reisepässe, Kfz-Zulassungen, Kreditkarten, ein alter 1000-Schilling-Schein und vieles mehr. „Einige Briefe hatten einen sehr persönlichen Hintergrund. So bat ein Vater seinen Sohn um eine letzte Chance für den Familienfrieden. Der Sohn wird davon nie erfahren haben“, erzählt der Vermieter nachdenklich.