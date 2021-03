Kirche setzt auf Online-Gottesdienste & Co

„Suppe to go“, Online-Jugendtreff, Live-Stream-Gottesdienste: Das und noch vieles mehr bietet die Pfarre Köttmannsdorf. „Wir haben uns überlegt, wie man trotz der Krise die Leute stützen kann“, so Michael Joham, der seit 18 Jahren Pfarrer in Köttmannsdorf ist. Bei „Suppe to go“ wurden die Mahlzeiten nach Hause geliefert. Die eingenommenen Spenden kamen Sozialprojekten (wie etwa in Guatemala) zugute.