Verstärkte Kontrollen: Drogenlenker im Visier

Die meisten Drogen-Lenker wurden 2020 in Wien angezeigt - nämlich 2421, gefolgt von 1199 Suchtgiftlenkern in Ober- und 866 beeinträchtigten Fahrern in Niederösterreich. Die Steiermark (126) befindet sich mit dem Burgenland (76) und Salzburg (54) noch im unteren Drittel der brandaktuellen Statistik.