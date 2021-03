Barcelona wagt großes Konzert mit 5000 Zuschauern

Während in Österreich die bundesweite Öffnung der Schanigärten am 27. März gewaltig wackelt, will die spanische Großstadt Barcelona just an diesem Tag ein großes Popkonzert mit 5000 Zuschauern veranstalten. Einzige Voraussetzung für den Einlass in die Mehrzweckhalle „Palau de Sant Jordi“ ist ein negativer Corona-Test. Das Konzert der spanischen Indie-Pop-Band Love of Lesbian war erwartungsgemäß innerhalb von nur wenigen Stunden restlos ausverkauft.