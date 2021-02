Brasilien-Mutation erstmals in Spanien gefunden

In Spanien ist erstmals eine in Brasilien verbreitete Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Coronavirus-Mutation sei bei einem 44-jährigen Mann entdeckt worden, der Ende Jänner aus dem südamerikanischen Land kommend am Madrider Flughafen gelandet sei, teilte die Regionalregierung von Madrid am Freitag mit. Es handle sich dabei um den ersten Nachweis in Spanien.